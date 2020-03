Spettro lunedì nero sulle Borse europee e Italia: Francoforte -7%, Londra -8%, Milano -6,85%

Lo spettro da lunedì nero aleggia sulle Borse europee in questo lunedì 9 marzo che dà inizio alla terza settimana consecutiva di crolli continui sulle borse del vecchio continente.

L’indice DAX 30 della Borsa di Francoforte cede il -7%, ma è arrivato a cedere anche il -8,4%. La Borsa di Londra con il suo listino principale FTSE 100 perde il -8,4% ed è a 6.003 punti base, ma aveva rotto la il supporto a 6mila scendendo a 5899 punti base.

Non è più, quindi, solo la Borsa di Milano a crollare ma è tutta l’Europa in scia a una chiusura asiatica certo non positiva: l’indice Nikkei ha chiuso a -5,07%, mentre il Kospi di Seoul ha chiuso a -4,16% e la Borsa di Shanghai ha perso il -3%, mentre l'indice Hang Seng ha chiuso a -4.23%. La Borsa di Sydney ha chiuso addirittura a -7.4%.

Il nuovo coronavirus è nei fatti il 'Cigno nero' dei mercati finanziari in questo 2020.

Il lunedì nero delle Borse europee

In questo momento sono nettamente negative tutte le Borse europee con la Borsa di Zurigo che è la migliore con il -5,69%, segue l’indice FTSE MIB a Piazza Affari con il -6,85%.

Malissimo anche la Borsa di Parigi, dove l’indice CAC 40 segna un profondo -7,61% e l’indice PSI 20 della Borsa di Lisbona è lì vicino a -7,25%.

L’indice IBEX 35 della Borsa di Madrid è al momento a -6,42%. Chiudiamo il lunedì nero delle Borse europee con l’indice BEL 20 della Borsa di Bruxelles che segna un -6,88%.

L’indice VIX

L’indice VIX del Cboe serve a valutare la volatilità sui mercati e in particolare quello di Wall Street che. I futures sull’indice VIX, indicano una riapertura del mercato americano con una volatilità in aumento. Il VIX futures VXH20 è a 49,19, in aumento di 13,02 punti.

Spread Btp Italia e Bund tedesco a 10 anni

Male alla Borsa di Milano lo spread tra Btp Italia e il Bund tedesco a 10 anni. Il differenziale aveva toccato quota 216 punti base, per poi scendere a 212 e quindi risalire a 223 punti base in questo momento.