Petrolio: prezzo mondiale del greggio crolla del 31%

Alle 04:41 GMT i futures di aprile per il greggio WTI sono crollati a $ 30,3 al barile, per poi stabilizzarsi a $ 32,9, mentre i futures per il Brent Crude sono crollati dle 28,69%.

I paesi OPEC e OPEC+ non sono riusciti a mettersi d’accordo il 6 marzo sul taglio di produzione in vigore dal 2017. La Russia ha sostenuto il mantenimento delle condizioni attuali, mentre l'Arabia Saudita ha proposto ulteriori taglinell'estrazione di petrolio.

Tale accordo prevedeva che l'estrazione sarebbe stata ridotta di 1,2 milioni di barili al giorno (mb / g), il livello di estrazione osservato nell'ottobre 2018, mentre per l'attuale periodo di quattro mesi l'alleanza l'ha ridotta di 1,7 mb / g.

L'accordo, che mira a stabilizzare i prezzi degli idrocarburi, è stato prorogato in diverse occasioni, l'ultima volta il 2 luglio, quando l'OPEC e i suoi partner indipendenti si sono impegnati a ridurre la produzione totale di 1,2 mb / g, rispetto ai livelli di ottobre 2018, fino al 31 marzo 2020.

Il 6 dicembre, i paesi OPEC + hanno concordato di ridurre ulteriormente la produzione di petrolio di circa 0,5 mb / g da gennaio 2020.

Inoltre, l'Arabia Saudita ha deciso di ridurre volontariamente l'estrazione di 400.000 b / d, portando la riduzione totale tra i paesi OPEC + per ora a 2,1 mb / d.