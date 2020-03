Confindustria teme per lavoro e transito merci: ‘Nelle fabbriche non possibile smartworking’

Sul decreto varato la scorsa notte interviene il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia che, intervistato da La7, chiede che non si interrompa il flusso delle merci. Boccia è preoccupato della produzione delle fabbriche, consapevole come tutti che non si può certo applicare lo smartworking alla catena di montaggio e alle fabbriche in generale?

Quale l’effetto sul blocco delle merci?

“Un effetto collaterale negativo acceleratore sull’economia”, spiega Boccia.

Il direttore di Confindustria tranquillizza gli animi

Successivamente è intervenuta la direttrice di Confindustria Marcella Panucci che ha potuto parlare con esponenti del governo, dai quali ha ottenuto rassicurazioni.

Non vi sarà alcun tipo di blocco delle attività produttive e lavorative, nessuno stop ai trasporti e alla circolazione delle merci.

Il direttore di Confindustria ha parlato direttamente con il ministro del Lavoro Patuanelli, con gli uffici di Palazzo Chigi e con il Capo di Gabinetto del Ministero degli Interni, che gli spostamenti sono garantiti per questioni di lavoro dal Dpcm, al punto in cui si afferma che gli spostamenti sono autorizzati per i comprovati motivi di lavoro.

Tutti in attesa, comunque, di ricevere i chiarimenti interpretativi e le linee guida che saranno inviate ai Prefetti da parte del Ministero degli Interni.

La Task Force Confindustria per Covid-19

Confindustria ha messo in campo una Task Force di esperti che si occupa di tutta l’emergenza Covid-19 da un punto di vista dell’impatto sull’industria italiana. Il gruppo di esperti è al lavoro continuamente per monitorare, suggerire e agire.