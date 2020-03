E' francese l'auto dell'anno

La Peugeot 208 è stata nominata auto dell'anno 2020 (Car of the Year 2020), riporta il sito web del concorso.

Anche la BMW Serie 1, la Ford Puma, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3 e Toyota Corolla erano in lizza per la nomination di miglior auto in Europa.

La votazione è stata condotta da una giuria internazionale, rappresentata da 60 esperti provenienti da 23 Paesi. I russi hanno dato la preferenza alla Tesla Model 3 e alla Porsche Taycan.

La Peugeot 208 venne presentata per la prima volta al Motor Show di Ginevra nel marzo 2012, quattro anni dopo, la macchina fu ritirata dal mercato in Russia per la scarsa domanda.

"L'European Car of the Year" è un premio automobilistico internazionale assegnato da un gruppo di giornalisti automobilistici europei. Il concorso Car of the Year si disputa dal 1963.