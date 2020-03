Commissario Ue Gentiloni approva misure economiche dell’Italia

Il Commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni approva indirettamente le scelte di bilancio del compagno di partito nonché ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

Gentiloni sull’emergenza nuovo coronavirus ha infatti detto:

“Proteggere la salute è la priorità. Insieme, senza panico. Di fronte alle conseguenze economiche, lavorerò perché l'Unione Europea coordini la risposta e usi gli strumenti necessari contro i rischi per la crescita e il lavoro”.

Intanto Mario Centeno, presidente dell’Eurogruppo, ha dichiarato che mercoledì ci sarà una teleconferenza per fare il punto sull’emergenza nuovo coronavirus, a cui saranno invitati anche i paesi che non fanno parte dell’eurozona. La conferenza a distanza servirà per fare il punto della situazione e capire come procedere nell’immediato futuro.

3,6 miliardi già ci sono e non “urtano” l’Ue

Il ministro dell’Economia Gualtieri ieri sera in conferenza stampa ha reso noto che il governo metterà a disposizione della crisi economico-sanitaria 3,6 miliardi di euro. Una cifra che Gualtieri definisce accettabile anche dall’Unione Europea, perché non andrebbe a sforare nessun tipo di vincolo.

Salvini invece chiede 20 miliardi

Salvini, invece, a più riprese ha chiesto al governo di mettere sul tavolo 20 miliardi di euro. Una richiesta più volte avanzata in interviste e discorsi fatti dal leader della Lega, che sostiene quindi una linea economica decisamente più espansiva, anche se non ha detto da dove dovrebbero essere presi i fondi.