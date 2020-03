Il Lussemburgo diventa il primo Paese al mondo con trasporto pubblico gratuito

A partire dal 1° marzo il Lussemburgo renderà nulle le tariffe per muoversi con i mezzi pubblici: su autobus, treni e tram non si dovrà più comprare il biglietto.

La notizia è segnalata dal portale 5minutes.

La novità non si applica per i posti in prima classe sui treni, per cui sarà necessario comprare ancora il biglietto. Le relative tariffe rimarranno invariate e allo stesso tempo non sono previsti sconti aggiuntivi. Viaggiare gratuitamente sarà possibile solo per corse all'interno del Paese.

Il Lussemburgo diventerà così il primo Stato al mondo a rendere completamente gratuiti per i cittadini i mezzi pubblici.

"Il governo stava aspettando questo giorno e ne ha fatto la sua priorità", ha affermato il portale.

Il problema degli ingorghi e del traffico ha spinto le autorità a rendere gratuito il trasporto pubblico. In Lussemburgo vivono poco più di 600mila persone, ma ogni giorno arrivano a lavorare nel Paese pendolari provenienti da Germania, Francia e Belgio, creando seri problemi al sistema di trasporto locale.

Le autorità lussemburghesi hanno stimato che questa novità costerà circa 41 milioni di euro all'anno allo Stato, pari alle entrate annuali dalla vendita di biglietti per il trasporto pubblico.