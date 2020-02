Effetto coronavirus sulle Borse mondiali: peggior settimana dal 2008

Borse mondiali in profondo rosso, è l'effetto nuovo coronavirus che contagia tutti i mercati finanziari mondiali con rare eccezioni. La peggiore settimana finanziaria dal 2008.

Settimana da profondo rosso per tutte le Borse mondiali, mai così male dal 2008 quando la crisi finanziaria si affacciò sullo scenario mondiale facendo sprofondare le economie in un tunnel dal quale non tutti si sono ancora ripresi.

La Borsa di Milano in Europa è stata la peggiore. Il FTSE MIB anche questo venerdì, che chiude il mese di febbraio, è sotto del -3,76%. L’indice principale di Borsa Italiana negli ultimi 5 giorni è passato da 23.771 punti ai 21.930 punti attuali. In pratica sono “andati in fumo” i guadagni dell’indice degli ultimi 5 mesi.

Andamento delle Borse in Europa

Non va bene neanche nel resto dell’Europa, dove l’indice DAX a Francoforte perde il -4,64% e l’indice CAC 40 a Parigi perde il -3,96%. Male anche il FTSE 100 a Londra che perde il -3,91%. Tra le peggiori d’Europa anche la Borsa di Amsterdam -4,52% (indice AEX) e l’indice BEL 20 della Borsa di Bruxelles che cede il -4,69%.

Asia in rosso

Anche i listini asiatici hanno chiuso in rosso, ma qui è ormai profondo rosso da settimane. In particolare è l’indice Nikkei della Borsa di Tokyo a perdere il -3,67%, seguito dall’indice Kospi della Borsa di Seoul e dalla Borsa di Hong Kong, dove l’indice Hang Seng cede il -2,42%. Positivo del 0,11% l’indice SSE alla Borsa di Shanghai.

Crollano le borse statunitensi

Non reggono neppure le borse newyorkesi sul timore della diffusione del nuovo coronavirus negli States. Il Dow Jones a Wall Street ieri ha perso il -4,42%, mentre il Nasdaq ha fatto anche peggio chiudendo a -4,61%.