Circa 20 imprese italiane parteciperanno alla fiera INNOPROM 2020 a Ekaterinburg

"Alla Fiera INNOPROM ci sarà un padiglione organizzato dal Dipartimento per lo sviluppo degli scambi commerciali dell'Ambasciata dell’Italia. Quindi molte importanti imprese italiane sono state invitate a partecipare. Naturalmente, saranno presenti settori tradizionali del business italiano, ma anche imprese che rappresentano tecnologie innovative. Per ora ci aspettiamo la partecipazione di circa 20 imprese, di cui 10-12 sono grandi aziende. Tuttavia, questa non è la cifra finale, può cambiare", ha affermato Trani.

Trani ha fatto poi notare che l’Italia non si limiterà a partecipare solo alla fiera INNOPROM, ma avrà una grande rappresentanza anche allo SPIEF 2020 (Forum Economico Internazionale di S. Pietroburgo).

"Come ricordate, l'anno scorso abbiamo partecipato per la prima volta al Forum economico orientale di Vladivostok. Così la Camera di commercio italo-russa sarà presente sia a INNOPROM, sia a San Pietroburgo, che a Vladivostok", ha aggiunto Presidente della CCIR.

La fiera dell'innovazione e della tecnologia INNOPROM 2020 si svolgerà dal 7 al 10 luglio presso il centro espositivo Ekaterinburg-EXPO. L'Italia è paese ospite d'onore all'evento.