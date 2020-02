Brexit: Ue e Gran Bretagna adottano i mandati per inizio negoziati

Martedì il Consiglio Ue ha adottato una decisione che autorizza l'avvio di negoziati per un nuovo partenariato con il Regno Unito e nomina ufficialmente la Commissione come negoziatore dell'Unione europea. "Il processo di armonizzazione del nostro approccio è andato molto liscio. Non vediamo l'ora di avere un dialogo costruttivo con l'UE... l'obiettivo principale del Regno Unito è quello di ripristinare la nostra indipendenza economica e politica il 1° gennaio 2021", ha affermato il portavoce ufficiale dell'Ufficio del premier.

Ha aggiunto che si aspetta che il futuro accordo commerciale con l'UE assomigli agli accordi esistenti dell'UE con altri paesi.

Negotiations with the #UK will begin the week of 2nd March.



We stand ready to build a close, ambitious partnership with the UK. This is good for people, good for business. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 25, 2020

​"Siamo pronti per iniziare questa prima fase dei negoziati dopo la Brexit. Siamo pronti per iniziare nel pomeriggio di lunedì (2 marzo, ndr) questi colloqui con un team guidato da David Frost (consigliere per gli Affari Europei del premier britannico Boris Johnson, ndr). [...] e questo primo round si concluderà giovedì", ha detto Michel Barnier, il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit, in una conferenza stampa a Bruxelles dopo la riunione del Consiglio dell'UE per gli Affari generali, in cui è stato approvato il mandato della Commissione Europea per condurre questi negoziati.

"Questi negoziati complessi dovranno essere fatti in un tempo molto breve prima dell'uscita del Regno unito dal mercato unico e dall'unione doganale, il 31 dicembre. Sempre che la posizione britannica non cambi. Un tempo molto breve scelto dal governo britannico, non da noi. Da questo punto di vista, ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità. Non potremo fare tutto, faremo il massimo ma non siamo noi a mettere questa pressione sui negoziati" ha poi aggiunto Barnier.

We are ready to build a close and ambitious partnership with the UK, as this is in the best interest of people on both sides of the Channel.

Negotiations are set to begin the week of 2 March 2020.

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) February 25, 2020

​In precedenza, il primo ministro Boris Johnson ha dichiarato che cercherà la conclusione di "ambiziosi" accordi di libero scambio con l'UE e con gli Stati Uniti.

Come previsto, i negoziati inizieranno nel mese di marzo. Il periodo di transizione post-Brexit si concluderà alla fine di quest'anno, in modo che le parti abbiano circa nove mesi per raggiungere un accordo per ulteriori relazioni. Anche un portavoce dell'Ufficio del primo ministro ha detto che il mandato per i negoziati commerciali con gli Stati Uniti il governo pubblicherà all'inizio della prossima settimana.