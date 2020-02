Caso Air Italy, Qatar Airways non è più interessata a investire in Italia

Qatar Airways non ha più alcun interesse nell'investire in Air Italy, il capitolo è chiuso. La compagnia ha già dirottato investimenti in IAG. Alitalia intanto si rimette sul mercato.

Qatar Airways non è più interessata a investire in Air Italy poiché è venuto meno il business plan approvato con l’azionista di maggioranza Alisarda. Lo dice Qatar Airways in una nota, in cui precisa che la compagnia non ha alcun altro interesse a investire in Italia.

Tuttavia sottolinea che in qualità di azionista di minoranza si impegnerà nel minimizzare l’impatto sociale per i lavoratori e per i viaggiatori della compagnia aerea fallita, e in liquidazione volontaria in bonis dall’11 febbraio scorso. Air Italy aveva accumulato debiti per oltre 200 milioni di euro.

Qatar Airways è più interessata in International ConsolidatedAirlines Group SA (IAG)

Come è possibile apprendere dal comunicato presente sul sito della compagnia Qatar Airways, in data 19 febbraio la società ha aumentato la sua quota di partecipazione in International Consolidated Airlines Group SA (ex British Airways e Iberia) dal 21,4% al 25,1%.

Un significativo aumento di partecipazione giustificato dal fatto che la compagnia aerea considera una opportunità investire in compagnie che aderiscono alla stessa loro visione: generare profitto.

Nuovo bando Alitalia il 29 febbraio

Come lo scorso anno, Alitalia ci riprova a mettersi sul mercato sperando che qualcuno la compri.

Il 29 febbraio verrà pubblicato il nuovo bando con scadenza 31 maggio 2020.

Chi sono i possibili nomi della cordata? I soliti nomi: Delta Airlines, Air France-Klm e Lufthansa.

Il personale in cassa integrazione, intanto, passerà da 1.020 a 1.600. Si aggiungono alla cassa integrazione alcuni dipendenti del personale navigante.

Ricordiamo che sul totale lavorano in Alitalia 11.600 persone, il cui destino è appeso ai finanziamenti continui del governo italiano e a una nuova cordata di società.

Cosa potrebbe accadere se nessuno dovesse manifestare interesse per Alitalia? Il governo potrebbe anche decidere di accorpare quel che resta di Air Italy ad Alitalia e formare una nuova compagnia finanziata dalle casse dello stato.