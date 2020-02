Taiwan vieta le importazioni di suini italiani: è la reazione dopo stop a voli per coronavirus

L'Italia aveva sospeso tutti i collegamenti aerei con Taiwan, la Cina, nonché Hong Kong e Macao, lo scorso 31 gennaio come misura precauzionale per evitare la diffusione del coronavirus, segnala la Reuters.

"Cancellazione del riconoscimento dell'Italia come Paese libero dalla peste suina africana", si afferma in un comunicato pubblicata dal Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine di Taiwan (authority per controllo condizioni sanitarie di animali e piante - ndr).

Il divieto di volo da parte di Roma non è stato preso bene a Taipei, che ha convocato il rappresentante dell'Italia Davide Giglio per sollecitare una rapida ripresa dei collegamenti aerei.

Anche Pechino non ha gradito lo stop ai voli delle autorità italiane ed ha esercitato pressioni per ottenere la revoca, ma finora i tentativi cinesi non hanno conseguito successo.

Il capo della Farnesina Luigi Di Maio ha dichiarato all'inizio di questo mese che il blocco dei voli era una misura precauzionale di emergenza.

"Lo terremo in vigore finché le autorità sanitarie e ... la comunità scientifica ci diranno che dovremo".

Le importazioni di beni commerciali dall'Italia a Taiwan hanno raggiunto il valore di 2,6 miliardi di dollari nel 2019 grazie a macchinari, prodotti chimici, cuoio, veicoli e tessuti, secondo l'ufficio di rappresentanza di Taipei a Roma.

Il sito web dell'agenzia di stampa statale taiwanese Central News Agency ha riportato il comunicato delle autorità di Taipei che recita:

"dopo aver condotto una valutazione circostanziale dello scoppio internazionale della peste suina africana, il dipartimento ha concluso che l'epidemia in Sardegna sta aumentando".