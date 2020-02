Nancy Pelosi accusa Huawei di "aggressione insidiosa"

In una rara dimostrazione di sostegno al presidente Trump, la presidente della Camera Nancy Pelosi si è unita alla Casa Bianca criticando Huawei e chiedendo agli alleati di Washington di tenersi alla larga dal gigante delle telecomunicazioni.

"Questa è la forma più insidiosa di aggressione, avere la rete 5G dominata da un governo autocratico che non condivide i nostri valori", ha detto Pelosi, parlando alla Conferenza di sicurezza di Monaco venerdì.

Nelle sue osservazioni a Monaco, Pelosi ha anche emesso quello che sembrava essere un velato avvertimento agli alleati statunitensi di non fare affari con la società cinese.

"Se volete costruire una coscienza collettiva di valori e rispetto per i diritti umani e il resto, non vi avvicinate a Huawei e invece, internazionalizziamo e costruiamo insieme qualcosa che riguardi la libertà di informazione", ha detto la politica.

Secondo Pelosi, le azioni di Huawei fanno parte di un modello più ampio di comportamento da parte delle società cinesi in generale.

"Ho seguito la Cina per 30 anni nel commercio, nella proprietà intellettuale e nel resto, e vi posso dire in modo inequivocabile, senza alcuna esitazione: state molto attenti... a meno che tu non vogliate finire ad avere una società o un'economia come quelle della Cina, che non ha l'impresa libera", ha detto.

La lotta di Washington contro Huawei

Gli Stati Uniti hanno accusato la Huawei di spionaggio a nome del governo cinese ed hanno esercitato pressioni sul Regno Unito affinché escludesse la società cinese dalla sua infrastruttura nazionale a banda larga mobile di prossima generazione.

Il fornitore e produttore di telefoni cellulari e di apparecchiature di telecomunicazione è stato preso di mira dal governo degli Stati Uniti a causa del suo impeto nell'impressionante dominio economico e tecnologico della Cina.

L'amministrazione Trump ha effettivamente vietato a Huawei di fare affari con aziende americane, che forniscono componenti e software vitali, e sta cercando di ottenere l'estradizione del suo direttore finanziario, Meng Wanzhou, dal Canada, con l'accusa di aver eluso le sanzioni iraniane.

Gli Stati Uniti accusano Huawei di utilizzare backdoor nelle apparecchiature vendute agli operatori per ottenere l'accesso alle reti di telefonia mobile e raccogliere dati sensibili sui clienti per il governo cinese.