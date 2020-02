L’industria in Germania frena: -3,5% produzione a dicembre

Produzione industriale in Germania preoccupa, in calo del -3.5%. Rischio stallo nella locomotiva d'Europa e in tutta l'UE. Negativi i risultati anche in altri Paesi europei.

Secondo i dati dell'Istituto di statistica, l’industria tedesca fa registrare il peggior calo di produzione degli ultimi 10 anni con un -3,5% a dicembre 2019 rispetto al mese di novembre. Su base annualizzata la decrescita della produzione industriale in Germania è quindi del -6,8%, ma ad andare male è anche la produzione manifatturiera francese.

Il surplus commerciale tedesco all’opposto sorprende gli analisti e si attesta a 19,2 miliardi di euro, l’attesa era per i 14 miliardi di euro di surplus.

In Francia, invece, sono gli scioperi ad aver causato danni all’economia. La produzione industriale a dicembre 2019 si è contratta del -2,8% rispetto al mese di novembre e del -3% rispetto al mese di dicembre del 2018.

Produzione industriale nei Paesi Bassi e in Spagna

Anche nei Paesi Bassi e in Spagna la produzione industriale va male. La produzione industriale iberica risulta in aumento del +1,7% destagionalizzato ma se aggiustato ai valori stagionali è in calo del -1,4% su novembre. Tuttavia la produzione industriale in Spagna resta positiva per il sesto anno consecutivo e si attesta al +0,6%.

Se la Germania rallenta, tutta l’Europa rallenta

La contrazione nella produzione industriale in Germania è un brutto segnale per l’Europa, perché il rallentamento della prima economia UE rallenta le economie delle altre.

In Germania si chiede a gran voce di sostenere l’economia utilizzando lo spazio fiscale a disposizione e scongiurare così lo stallo economico. Per ora il governo di Angel Merkel è ancora dibattuto tra chi preferisce il rigore dei conti e chi vorrebbe più investimenti in infrastrutture e tagli alle tasse.