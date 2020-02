Il Boeing 737 MAX ha mostrato nuovi problemi al software

Secondo l'agenzia, il problema risiede nel funzionamento dell'indicatore nel sistema di stabilizzazione. Si nota che il difetto del sistema deve essere risolto prima che l'aeromobile torni in funzione.

La Boeing aveva annunciato lo scorso 21 gennaio di aver sospeso la produzione dei modelli 737 MAX a tempo indeterminato e di aspettarsi il rientro in servizio di questi velivoli verso la metà di quest'anno.

I voli di linea effettuati dagli aerei del modello Boeing 737 MAX sono stati sospesi a partire dallo scorso marzo dopo due incidenti aerei avvenuti pressoché contemporaneamente, in cui il malfunzionamento del software di gestione del volo ha provocato la catastrofe nonostante l'intervento dei piloti. Nell'ottobre 2018 un Boeing della Lion Air si era schiantato in Indonesia mentre il successivo marzo la stessa sciagura era capitata ad un aereo della compagnia di bandiera etiope: complessivamente 346 persone hanno perso la vita nei disastri aerei. In risposta la Boeing sta cercando di correggere questi difetti ed ha aggiornato il programma di addestramento dei piloti.