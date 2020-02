Huawei promette la rete 5G "Made in Europe" per il mercato dell'UE

Huawei ha annunciato la sua decisione di costruire hub di produzione in Europa a fronte delle pressioni degli Stati Uniti per impedire al colosso della tecnologia cinese di operare nel vecchio continente.

“Huawei è più impegnata in Europa che mai. Ecco perché abbiamo deciso d'istituire basi di produzione in Europa, in modo da poter davvero avere un 5G per l'Europa prodotto in Europa, Abraham Liu, un funzionario dell'azienda, sottolineato durante un ricevimento del capodanno cinese a Bruxelles martedì.

Liu, che è il massimo dirigente di Huawei per l'Europa, ha anche affermato che il mondo tecnologico "è sempre più coinvolto in questioni geopolitiche, negoziati commerciali e dialogo diplomatico tra le nazioni".

In un apparente riferimento alla Casa Bianca, Liu ha affermato che "i sospetti politicamente motivati non affronta le sfide future", esortando l'Europa, gli Stati Uniti e la Cina a "investire di più, nella discussione politica, per parlare di collaborazione e regole comuni".

La lettera del Congresso USA al Regno Unito

Le osservazioni arrivano pochi giorni dopo che quarantadue membri della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti hanno inviato una lettera congiunta al Comitato per la Difesa della Camera dei Comuni del Regno Unito, avvertendo del "costo catastrofico" di consentire a Huawei di fornire alla Gran Bretagna la tecnologia 5G, ha riferito il Daily Mail, citando estratti della lettera.

Il segretario di Stato americano Mike Pompeo, da parte sua, ha sostenuto che basarsi su Huawei per implementare la rete 5G di prossima generazione del Regno Unito creerebbe un "rischio reale" per la sicurezza.

Ciò è stato preceduto dal portavoce del primo ministro britannico Boris Johnson, che ha annunciato che la mossa di Londra per consentire al colosso della tecnologia cinese di avere un ruolo nella rete 5G del paese non influisce sulla capacità della Gran Bretagna di condividere in modo sicuro i dati di intelligence.