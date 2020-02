Coronavirus, Gualtieri: danni economici all’Italia? Presto per quantificare

Il virus 2019-nCoV proveniente dalla Cina non spaventa solo per via del contagio, ma anche per gli effetti negativi sull’economia. Secondo la Fondazione Italia Cina nel Paese asiatico di prevede una contrazione del Pil cinese del -1%, ma il coronavirus avrà effetti anche sull’economia italiana.

Anche se per il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri “è presto” per quantificare esattamente il danno economico, è indubbio che un effetto non positivo lo avrà. Gualtieri, intervistato ieri sera da ‘Quarta Repubblica’ su Rete 4, ha ricordato anche che a seguito della Sars l’impatto globale fu di “qualche decimale sulla crescita mondiale” e che fu poi riassorbito.

Niente di allarmante per il ministro Gualtieri, ma quali sono i numeri del turismo cinese in Italia e cosa quindi perdiamo in termini di introiti economici?

Il turismo cinese in Italia

Durante il Capodanno cinese 2019 Planet Payment, società specializzata nei servizi di pagamento tax free, calcolò che in Italia i cinesi avevano speso il +22% rispetto al 2018 contro una media del +4% in Europa.

I turisti cinesi coprono il 12% delle spese tax free in Italia e sono secondi solo agli statunitensi (32% delle spese esentasse fatte in Italia da turisti stranieri). Un dato significativo che dice dell’alto valore e impatto economico del turismo cinese in Italia.

In termini numerici ogni anno giungono in Italia circa 3 milioni di cinesi che prediligono il nostro paese come meta primaria o secondaria per le loro vacanze all’estero. In Europa l’Italia è una delle mete più ambite e desiderate dai cinesi.

Secondo Il Sole 24 Ore quest’anno si prevedeva un flusso in arrivo di 4 milioni di turisti, con una crescita di anno in anno del +20%. Una crescita che ora il coronavirus rischia seriamente di stroncare.

In termini economici, i turisti cinesi fanno incassare al sistema economico nostrano circa 400 milioni di euro l’anno, in particolare spesi per soggiorni in strutture ricettive e nei negozi del lusso Made in Italy.