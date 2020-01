Amazon: Jeff Bezos guadagna € 12 miliardi in 15 minuti e diventa ancora più ricco

Le azioni della Amazon.com Inc. sono salite vertiginosamente non appena è stato reso noto il rapporto trimestrale dei successi della società di commercio online. In pochi minuti l’uomo già più ricco del mondo Jeff Bezos, ideatore, Amministratore Delegato e principale azionista della compagnia, ha guadagnato altri 13,2 miliardi di dollari.