La Ferragu Abrasivi s.r.l realizzerà stabilimento da € 10 mln in Russia per esportare in Italia

La società italiana Ferragu Abrasivi s.r.l programma di investire quasi 829 milioni di rubli (oltre 10 milioni di euro) nella costruzione di una fabbrica per la produzione di spazzole per utensili e materiali abrasivi all'interno del distretto economico speciale "Lotus" nella regione di Astrakhan.

"Oggi esamineremo la domanda per la concessione dello status di residente della società JSC Technology 21 Century, intenzionata ad implementare un progetto per costruire una fabbrica per la produzione di spazzole per utensili e materiali abrasivi. L'investitore del progetto è l'azienda italiana Ferragu Abrasivi srl", - ha affermato il ministro dello Sviluppo Economico della regione di Astrakhan Kazbek Hadikov.

Il ministro ha espresso la sua disponibilità a fornire il massimo sostegno possibile al progetto di investimento in tutte le fasi della sua attuazione.

Secondo Evgenia Kareva, direttore di Technologies 21st Century, il centro produttivo secondo il progetto sarà dotato di dieci macchinari specializzati, una linea di produzione e le apparecchiature laser necessarie per produrre 18 tipi di prodotti. La capacità produttiva pianificata della struttura sarà di 3,1 milioni di spazzole per utensili e materiali abrasivi ogni anno.

Il completamento dei lavori di costruzione e l'avvio dell'impianto industriale sono previsti per il primo trimestre del 2021. Il costo totale dell'investimento del progetto è stimato in quasi 829 milioni di rubli (oltre 10 milioni di euro). Le merci prodotte in questo impianto sono destinate all'esportazione in Italia, dove negli ultimi anni è stata registrata una domanda costantemente in crescita di questi prodotti, ampiamente utilizzati nella cantieristica navale, nell'industria delle tubazioni e nella costruzione di condotte.

La Ferragu Abrasivi s.r.l è un'azienda a conduzione familiare fondata nel 1972 ed è specializzata nella produzione e vendita di materiali abrasivi e spazzole per levigare marmo e metallo.