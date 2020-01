Gelato, il 90% del mercato mondiale nelle mani di 13 società italiane

Trend positivo per il settore macchinari, impianti e attrezzature per la produzione alimentare. Italia leader nel comparto macchine da gelato, cresce il segmento macchine da caffè per bar, alberghi e ristoranti.

L'Italia la fa da padrone nell'industria internazionale del gelato. Secondo i dati rilasciati in vista della prossime edizioni di TuttoFood (Fieramilano, 17- 20 maggio 2021) e di Hostmilano (22-26 ottobre 2021) e pubblicati da Ansa, il 90% del mercato mondiale è in mano a 13 imprese italiane, per un fatturato equivalente a 229 milioni di euro all'anno.

Nel settore delle tecnologie ed attrezzature per prodotti alimentari, il valore della produzione è pari a 5.261 milioni di euro (+0,2% in rispetto al 2018, dopo il +1,3% del 2018 sul 2017), con un export per il Made in Italy che raggiunge 3.478 milioni di euro. E' quanto emerge dalle analisi di mercato effettuate nell'ambito delle edizioni fieristiche, ad oggi 1.200.

Inoltre Associazione italiana costruttori macchine, impianti, attrezzature per la produzione, la lavorazione e la conservazione alimentare (Anima Assofoodtech) riferisce anche di una crescita nel segmento "macchine da caffè" pari al +2,8% nel settore alberghi, ristoranti e bar (Ho.Re.Ca).

Anche nella grande distribuzione organizzata (gdo) il trend è positivo pari a +0.9% nel 2019 e un valore delle vendite pari a quasi 1,9 miliardi di euro, secondo i dati IRI.