Finlandia interessata a proposta treno alta velocità Mosca-Helsinki

Il governo finlandese è interessato a lanciare un treno ad alta velocità da Mosca a Helsinki, in grado di coprire la distanza tra le città in 6 ore. Lo ha annunciato a RBC il Ministro dello sviluppo e del commercio estero della Finlandia, Ville Skinnari, in seguito alla sua visita a Mosca. Ha discusso della prospettiva di tale iniziativa in un incontro con il capo delle ferrovie russe Oleg Belozerov nella capitale russa.

Come spiegato da Skinnari, si tratta di estendere la linea ferroviaria ad alta velocità Mosca - San Pietroburgo, il cui progetto dovrebbe essere presentato entro il 2022. Attualmente, solo la parte russa è impegnata nel progetto di costruzione della linea ed Helsinki è interessata alle sue potenziali capacità.

"La Finlandia è interessata a un tale progetto che contribuirebbe ad aumentare il flusso di turisti in entrambe le direzioni e siamo pronti a continuare a discutere l'iniziativa con il vostro governo", ha spiegato il ministro finlandese. Finora, la parte finlandese non ha stime di quanto possa costare un progetto del genere.

In precedenza, Belozerov ha dichiarato che le ferrovie russe intendono preparare una bozza di documentazione di stima per la costruzione di una nuova linea ferroviaria ad alta velocità Mosca - San Pietroburgo entro il 2022. Il costo della costruzione della sezione ferroviaria ad alta velocità Mosca-San Pietroburgo a giugno 2019 è stato stimato dal vice primo ministro Maxim Akimov a 1,5 trilioni di rubli (circa 22 milioni di euro). Il costo dell'estensione della linea fino a Helsinki non è stato stimato pubblicamente.

"Confermiamo che la parte finlandese alla riunione ha sollevato la questione della linea ad alta velocit’ Helsinki-Mosca e che è stato deciso di scambiare informazioni sullo stato di avanzamento dei progetti infrastrutturali per l’alta velocità", ha detto il servizio stampa delle ferrovie russe a RBC.

Skinnari ha osservato che la Finlandia è interessata a rafforzare la cooperazione con la Russia in materia di silvicoltura e progetti digitali. Secondo il ministro, i paesi hanno anche potenziale per l'interazione nello sviluppo di nuove tecnologie, anche nel campo della protezione ambientale.

La creazione di tecnologie che aiutano a modernizzare le industrie tradizionali e ridurre le emissioni nocive nell'ambiente crea nuove opportunità per le aziende di entrambi i paesi, ha affermato.