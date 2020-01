Cina ha perso $140 miliardi a causa della peste suina africana

La peste suina africana (ASF) ha colpito fortemente la Cina, che è il più grande allevatore di suini al mondo. Nel 2018, c'erano oltre 435 milioni di questi animali nelle fattorie cinesi (per confronto, negli Stati Uniti - solo 73 milioni). Ora, secondo gli analisti di Rabobank ne sono rimasti solo 175 milioni.

Il virus si è diffuso ben oltre i confini della Cina. L'epidemia infuria in Corea del Nord, Vietnam, Laos, Cambogia, Myanmar e Filippine. Focolai di ASF sono stati registrati in Belgio, Bulgaria, Ungheria, Lettonia, Polonia, Romania e Ucraina.

L'epidemia ha colpito cinquanta paesi. Compresa la Russia, dove probabilmente l'ASF si è infiltrata dalla Cina insieme a dei cinghiali infetti. Negli ultimi mesi, nel paese sono stati identificati oltre sessanta casi di ASF nella regione dell'Amur. Solo a novembre, 275 animali sono morti nella regione e altri 2.473 sono stati abbattuti per localizzare l'epidemia. Tuttavia, in Estremo Oriente, ci sono solo circa il due percento della popolazione di suini della Russia.

L'ASF si è trasformato da un problema veterinario a uno economico. In primo luogo, gli allevatori subiscono enormi perdite. Pertanto, in Cina, le perdite dirette dall'epidemia sono stimate a circa 140 miliardi di dollari.

In secondo luogo, a causa del deficit, la carne aumenta di prezzo, accelerando l'inflazione generale. Nella stessa Cina, i prezzi delle carni suine solo a dicembre sono aumentati dell'8% (il 96% in termini di un anno) e l'inflazione ha raggiunto il massimo in otto anni, il 4,5% in termini annuali.

Dato che la carne di maiale rappresenta circa il 70% del consumo totale di carne in Cina, ciò crea grandi difficoltà. Secondo il South China Morning Post, nell'entroterra cinese stanno tornando a mangiare cani.

Le mafie e gli speculatori proliferano

Il forte incremento dei prezzi della carne di maiale ha attirato l'attenzione della mafia cinese, le triadi. I criminali diffondono voci su uno scoppio della peste africana in una certa area, persino gettando maiali morti sul lato della strada per costringere gli agricoltori a crederci. E poi comprano carne a prezzi più economici.

E non è ancora arrivato il peggio. La mafia potrebbe spargere mangime infetto con i droni, comprare la carne di animali morti e falsificare certificati di quarantena in aree non ancora colpite dall'epidemia e venderla lì (fortunatamente, l'ASF non è pericolosa per l'uomo).

Serve un vaccino

Secondo gli esperti la malattia potrà essere sconfitta entro quattro o sei anni dopo la realizzazione di un vaccino ASF. Ma non esiste ancora un vaccino e non si sa se verrà nemmeno creato. In ogni caso, prima che appaia, la Cina potrebbe perdere almeno il 70% della popolazione di suini e il mondo circa la metà in totale.

I paesi più colpiti dall'epidemia sono costretti ad aumentare le importazioni di carne dai paesi non colpiti dalla peste: Nord e Sud America, così come alcuni paesi dell’Europa.

Gli esperti sono certi che l'attenuazione della posizione di Pechino nella disputa commerciale con Washington sia in gran parte dovuta all'epidemia di ASF. Gli Stati Uniti erano il principale fornitore di carne di maiale per la Cina sta nuovamente aumentando gli acquisti, che l'amministrazione Trump ha percepito come una volontà di compromesso.

Allo stesso tempo, Pechino sta aumentando gli acquisti in Brasile e sta valutando la possibilità di acquistare carne dalla Russia, che è al sesto posto al mondo nella produzione di carne di maiale.