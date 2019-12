La Cina svela quale sarà il prossimo tema della cooperazione con la Russia

Countries with most graduates in science, technology, engineering, and math



🇨🇳 China: 4.7 million

🇮🇳 India: 2.6 million

🇺🇸 USA: 568k

🇷🇺 Russia: 561k

🇮🇷 Iran: 335k

🇮🇩 Indonesia: 206k

🇯🇵 Japan: 195k

combined: 9 million



Rest of the world combined: 3 million



(WEF) #NationalSTEMDay