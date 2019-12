Nuovo record di Tesla in borsa, venditori allo scoperto perdono milioni

Pertanto, il valore delle azioni della compagnia guidato da Elon Musk è cresciuto da $178,97 il 3 giugno a $ 413 il 20 dicembre. Ciò ha comportato una perdita di circa 7,6 miliardi di dollari per i cosiddetti venditori allo scoperto, che spesso approfittano della caduta dei prezzi delle aziende per fare facili guadagni, spiegano gli analisti di S3 Partners.

Questo nuovo record supera di gran lunga quelli precedenti detenuti dalla società. Prima di quest'ultima crescita, il valore massimo delle azioni Tesla era pari a $385 a settembre 2017. Pertanto, Tesla è arrivata a occupare la terza posizione delle società con la maggiore capitalizzazione di mercato.

Attualmente, il valore di Tesla ammonta a 72.850 milioni di dollari e supera le tre principali case automobilistiche statunitensi: GM (53.000 milioni), Ford (37.000 milioni) e Fiat Chrysler (29.000 milioni). Nel frattempo, in tutto il mondo, è al terzo posto dopo Toyota (202.000 milioni) e Volkswagen (96.000 milioni). In questo modo, la compagnia di Elon Musk ha addirittura superato i giganti del settore come Daimler e BMW.

Da dove arriva questa scalata inaspettata?

Gli esperti indicano che il motivo principale della nascita della società guidata da Elon Musk è il suo successo nel mercato cinese. La fabbrica Gigafactory 3, costruita nella periferia di Shanghai, ha già avviato la produzione di auto Tesla 3 per il Paese asiatico. Inoltre, la società ha annunciato una possibile riduzione del prezzo di queste auto del 20%.

Queste decisioni aumenteranno le possibilità di Tesla nel mercato interno cinese, il più grande mercato automobilistico al mondo. Ma questo non è l'unico fattore che ha aiutato Tesla a riprendersi. Pertanto, alcuni specialisti sottolineano che i progressi nella produzione dei loro pannelli solari hanno anche contribuito al miglioramento della situazione che sta vivendo Tesla.

Infine, la presentazione di Cybertruck, che ha già 250.000 ordini anticipati, ha svolto un ruolo positivo nella crescita dell'azienda. Tale richiesta di un modello che non è stato ancora lanciato parla della popolarità del marchio e della fiducia del consumatore in esso. Questo, a sua volta, offre agli investitori una base per credere nella stabilità di Tesla per i prossimi anni.