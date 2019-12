Amazon, 1.400 posti di lavoro in più e 4mld di investimenti in Italia

Amazon Italia pubblica i risultati dell'impatto economico in Italia. Creati 1.400 posti di lavoro nel 2019, 4 miliardi di investimenti in 9 anni e 30mila posti creati nell'indotto.

Amazon Italia comunica i risultati dell’Impatto economico dell’azienda nei confronti del Bel Paese, pubblicando sul sito i dati riguardanti gli investimenti e le nuove assunzioni. Secondo i dati comunicati dall’azienda statunitense, Amazon Italia ha assunto 1.400 persone a tempo indeterminato che corrispondono al 25% in più di personale rispetto al 2018, portando a oltre 6.900 il numero di dipendenti diretti del marketplace.

Per quanto riguarda gli investimenti, la compagnia dell’e-commerce ha investito in Italia (dal 2010 al 2018) quattro miliardi di euro, che hanno generato un indotto di 30mila nuovi posti di lavoro nei settori dell’edilizia, della logistica e dalle piccole e medie imprese che vendono attraverso la piattaforma Amazon i propri prodotti (fonte: Impatto economico Amazon Italia).

I posti di lavoro creati vanno dai più qualificati alle attività di base. Amazon ha assunto ingegneri, sviluppatori di software, personale addetto ai depositi di smistamento.

Dell’impatto economico positivo, ne hanno beneficiato buona parte delle regioni italiane dove sono dislocati i centri di distribuzione (Roma, Milano, Passo Corese, Castel San Giovanni), i depositi di smistamento (Arzano, Brandizzo, Rogoredo), l’assistenza clienti (Cagliari) e il centro R&D di Torino.

#Amazon ha creato oltre 1400 posti di lavoro a tempo indeterminato in Italia nel 2019, per un totale di quasi 7000 dipendenti. pic.twitter.com/nVpqHapvWJ — Amazon News Italy (@AmazonNewsItaly) December 18, 2019

​Antitrust Europea su Amazon1.400

In Francia l’Antitrust ha messo il suo fiato sul collo di Amazon multandola per quattro milioni di euro, ma anche in Italia ci sono indagini in corso per abuso di posizione dominante.

L’Antitrust dell’Ue, inoltre, ha messo la multinazionale di Jeff Bezos sotto inchiesta per violazione delle regole europee sulla concorrenza.