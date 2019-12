La più grande offerta pubblica nella storia: la Saudi Aramco entra in borsa

L’intero valore della Aramco è valutato intorno agli 1,7 trilioni di dollari, le sue azioni per 25,6 miliardi. Sarà la più grande IPO della Storia.

La società ha messo in vendita 3 miliardi di azioni a 8,53 dollari l’una. Totale 25,6 miliardi di dollari, ha rivelato la società stessa. Questo renderà l’IPO in questione (Initial Public Offering – l’offerta pubblica iniziale) probabilmente la più grande della Storia e di tutti i tempi.

Entrando in borsa, la società ha battuto il record della società cinese Alibaba, che aveva ricevuto 25 miliardi di dollari dagli investitori cinque anni fa.

La capitalizzazione di Saudi Aramco è stata valutata 1,7 trilioni di dollari, rendendola la società pubblica più costosa del mondo. Il principe Muhammad bin Salman si aspettava che la società fosse valutata addirittura a 2 trilioni di dollari, ma le banche coinvolte nella preparazione dell'IPO avevano annunciato meno di 1,5 trilioni di dollari.

Il governo saudita aveva approvato un'offerta pubblica di azioni per la Arabia Saudita Aramco a novembre. Aramco è la più grande azienda al mondo in termini di produzione di petrolio. L'utile netto di Aramco per i primi nove mesi del 2019 è stato di $ 68 miliardi.

Le entrate di Aramco IPO dovrebbero essere utilizzate per accelerare il programma statale Vision 2030, che mira a preparare il Paese all'era post-petrolifera.

Le offerte inizieranno alla borsa saudita di Tadawul l'11 dicembre 2019.