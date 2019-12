Manovra economica, aumenta il costo dei carburanti dal 2021

Stangata sui carburanti a partire dal 2021. Un emendamento alla manovra economica prevede l'aumento delle accise per compensare la riduzione della plastic tax.

Se da una parte viene dimezzata la plastic tax e sparisce la tassa sulle auto aziendali, la manovra economica 2020 introduce un prelievo fiscale sulla benzina per fare comunque cassa.

Verrebbe così meno la clausola di salvaguardia sulle accise, garantendo un maggior gettito pari a 868 milioni di euro per il 2021, 732 milioni di euro per il 2022, 1,5 miliardi di euro nel 2023 e 1,2 miliardi nel 2024.

L’emendamento è stato inserito in commissione Bilancio al Senato, dove è approdata la manovra economica al termine del passaggio alla Camera dei deputati. Lunedì 9 dicembre inizierà la discussione al Senato della legge di bilancio 2020, che va approvata entro il 31 dicembre 2019.

Non è tutto, perché l’emendamento prevede anche una esclusione dal beneficio fiscale della riduzione dell’accisa sul gasolio, per i veicoli commerciali euro 3 e inferiori. Il beneficio fiscale, infatti, si applica ad alcune categorie di automezzi adibiti al trasporto di merci e di passeggeri. Dal primo luglio 2020 (e non da marzo 2020) decadrebbe il beneficio. La modifica, secondo la relazione tecnica che accompagna l’emendamento, farebbe risparmiare alle casse dello stato 50 milioni di euro.

La reazione delle opposizioni

La Lega nord reagisce veemente alla nuova tassa sui carburanti. Matteo Salvini considera “demenziale” l’ultima trovata del Governo. Parlano anche i capigruppo della Lega alla Camera e al Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, secondo i quali il governo delle bugie e delle tasse non si smentisce neanche questa volta.

“La benzina con Conte, Renzi e Zingaretti costerà di più. Ancora una volta gli italiani sono stati presi in giro da un governo che ad ogni pieno di benzina farà cassa”.

Attaccano la misura anche i deputati di Forza Italia che fanno parte della commissione Bilancio e affermano: “finalmente il governo esce allo scoperto”.