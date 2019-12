Fisco, lunedì nero: ecco tutte le scadenze del 2 dicembre

Lunedì 2 dicembre, l'"ingorgo fiscale" per le partite Iva. Versamenti acconto Irpef, rottamazione, presentazione dichiarazioni, liquidazione Iva, ecco tutte gli oneri tributari in scadenza.

Lunedì nero per le partite Iva e non solo. Con il Decreto Crescita la deadline per l'invio delle dichiarazioni dei redditi Irpef, Ires e Irap (persone fisiche, società di persone e di capitali) è stata prorogata dal 30 settembre al 30 novembre e quindi l'ultimo giorno per l'adempimento fiscale slitta a lunedì 2 dicembre.

Acconto Irpef e liquidazione IVA

In scadenza anche il versamento del secondo acconto Irpef, che con l'art.58 del decreto 124/2019 è stato fissato al 50% per entrambe le rate, anziché 40% la prima rata e 60% la seconda. Per i soggetti ISA e solo per l'anno d'imposta 2019, l'acconto è stato ridotto al 90%, quindi chi ha già versato il 40% dovrà pagare solo il 50%.

Per le partite Iva, in regime ordinario o semplificato, scade la liquidazione periodica del terzo semestre, e la comunicazione dell'esterometro.

Il 2 dicembre è anche l'ultimo giorno per il versamento della cedolare secca, del IVIE (l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero) e dell'IVAFE (l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero).

Rottamazione prima rata, saldo e stralcio delle cartelle

Ultimo giorno per il versamento delle rate di rottamazione e saldo e stralcio. Tuttavia per questi adempimenti è previsto un ulteriore posticipo al 9 dicembre. Vengono infatti concesso un ritardo di 5 giorni per il pagamento, cioè il 7 dicembre che è un sabato e quindi l'ultimo giorno slitta al lued' successivo. Attenzione, però, perché la seconda rata della rottamazione, la prima di saldo e stralcio e la prima del terzo atto della definizione agevolata, vanno pagati entro termine.