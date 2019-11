Spesa militare, il Pentagono autorizza la vendita di 36 elicotteri Apache al Marocco

Il Dipartimento di Stato USA ha approvato un’ipotetica vendita al Marocco di 36 elicotteri d’attacco multiruolo Apache AH-64E con le attrezzature e gli armamenti correlati per l’importo di 4,25 miliardi di dollari.

Lo riferisce oggi la Defense Security Cooperation Agency (Agenzia per la cooperazione alla sicurezza e alla difesa, DSCA) che fa parte del Pentagono.

“Questa vendita manterrà la politica estera e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, contribuendo a consolidare la sicurezza di un grande alleato, che non fa parte della NATO, il quale è una forza importante per la stabilità politica e lo sviluppo economico nel Nord Africa. L'eventuale vendita aumenterà le capacità del Marocco di resistere alle minacce attuali e future, e aumenterà anche l'interoperabilità con le forze statunitensi e altre forze alleate”, riferisce la DSCA.

Al momento non sono state specificate le date delle consegne, in quanto si attende la firma del relativo accordo tra i due paesi. Gli appaltori principali che parteciperanno in questo controtto saranno Boeing e Lockheed Martin.

Nel 2015 gli USA e l’India hanno firmato un contratto di fornimento di 22 elicotteri Apache AH-64E e 15 elicotteri da trasporto militare Chinook CH-47F. Il primo elicottero d'attacco AH-64E è stato consegnato all’India nello scorso mese di maggio.