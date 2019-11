Media francesi constatano come la Russia si sta liberando con successo del dollaro

Mosca ha iniziato il processo di "de-dollarizzazione" della sua economia e del suo sistema finanziario dopo l'emergere di forti tensioni con gli Stati Uniti nel 2014 al fine di eludere le sanzioni statunitensi.

La scelta, a quanto pare per ora azzeccata, della Banca di Russia di lasciar fluttuare liberamente il rublo non è stata poi così azzardata. Dopo la forte svalutazione a fine 2014 quando il rublo ha toccato gli 80 rubli per dollaro, la moneta si è successivamente stabilizzata intorno ai 63 rubli per dollaro. Il tasso di cambio libero del rublo ha effettivamente portato a una maggiore stabilità del sistema finanziario sganciando la valuta russa dalle fluttuazioni dei prezzi del petrolio.

Insieme alla scelta di lasciar fluttuare liberamente il rublo la Russia ha stipulato accordi di scambio di valuta con paesi che intrattengono relazioni problematiche con gli Stati Uniti, come Iran, Cina e Turchia. Inoltre, la Russia ha aumentato il numero di riserve nelle valute dei paesi BRICS, facilitando così gli scambi tra gli stati del blocco, il cui volume totale nel 2018 ammontava a $ 125 miliardi, si afferma nell’articolo di Les Echos.

Tra le altre cose, la vendita di dollari consentirà alla Russia di aumentare e stabilizzare il rublo, che si è svalutato del 17% nel 2018. Dall'inizio di quest'anno, la valuta russa ha ripreso a crescere,e il suo tasso di cambio rispetto agli Stati Uniti è aumentato del 7,6%, indica la pubblicazione.

La crescita economica della Russia

In precedenza, il viceministro delle finanze russo Vladimir Kolychev ha affermato che il ministero delle finanze, con un cambiamento nella struttura valutaria del Fondo sovrano russo nel 2020, prevede di ridurre la quota del dollaro.

Il presidente e presidente della banca russa VTB, Andrei Kostin, a sua volta, ha affermato che la Russia ha tutti i presupposti per la crescita economica, il paese continua a perseguire la "dedollarizzazione" durante le operazioni commerciali internazionali.

"La quota di esportazioni non in dollari con l'UE, la Cina e i paesi BRICS ha già superato il 50%. Le banche e le società russe sono state in grado di ridurre la loro dipendenza dai finanziamenti esteri (principalmente in dollari). La quota di attività in dollari statunitensi nelle riserve valutarie russe si è già dimezzata", ha affermato Kostin.