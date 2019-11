Accordo tra Ubi e Cassa Depositi e Prestiti: mezzo miliardo di euro per le piccole imprese del Sud

È stato siglato oggi, da Ubi Banca e Cdp, un Protocollo d'Intesa che sancisce l’avvio di una collaborazione indirizzata a promuovere iniziative congiunte per il sostegno delle imprese italiane. I firmatari dell'accordo, presenti in rappresentanza delle due parti, erano Nunzio Tartaglia, Responsabile CDP Imprese e Frederik Geertman, Chief Commercial Officer e Vice Direttore Generale di Ubi Banca. Il primo passo dell'operazione riguarda gli aiuti alle imprese italiane che operano nel Mezzogiorno, nei confronti delle quali è stato stipulato un finanziamento di 500 milioni di euro.

"Come prima declinazione operativa del Protocollo, CDP ha concesso a Ubi un finanziamento da 500 milioni di euro, tramite sottoscrizione di un prestito obbligazionario senior unsecured, che sarà integralmente impiegato in nuovi finanziamenti alle PMI operanti nelle otto Regioni del Mezzogiorno. Tali finanziamenti potranno avere un importo massimo di 15 milioni di euro e scadenza non inferiore a 36 mesi, così da supportare la realizzazione di investimenti di medio-lungo termine", si legge nel comunicato stampa congiunto.

​"L’intesa sottoscritta oggi con Ubi rappresenta un importante pilastro della strategia di CdP per sostenere e innovare l’accesso al credito delle imprese italiane, attraverso la collaborazione con le principali istituzioni finanziarie nazionali. L’operazione appena perfezionata, di importo pari a 500 milioni di Euro e indirizzata alle Pmi del Mezzogiorno consentirà di fare affluire ingenti risorse a medio-lungo termine in quelle aree del Paese che più necessitano di un sostegno finanziario per attivare un processo virtuoso di sviluppo e crescita, in linea con gli obiettivi del nostro Piano Industriale" ha dichiarato Nunzio Tartaglia, come si legge nel comunicato stampa congiunto.

L'operazione effettuata da Ubi Banca e CdP non costituisce solo un aiuto nei confronti del Mezzogiorno, ma rappresenta anche un'occasione per rafforzare la partnership tra le due parti, come ha affermato Frederik Geertman alla firma del protocollo:

"Con la sottoscrizione del prestito obbligazionario di UBI da parte di Cassa Depositi e Prestiti si rafforza ulteriormente la nostra partnership. Questa operazione consente un incremento del sostegno alle imprese del Mezzogiorno, in una corretta logica di mercato. Oggi, inoltre, sottoscriviamo un accordo di collaborazione più esteso con CDP in base al quale metteremo in campo strumenti finanziari innovativi ed efficaci, per accompagnare lo sviluppo delle imprese italiane e supportare i loro piani di investimento".