Russia e Iran avviano costruzione secondo reattore della centrale nucleare di Bushehr

La costruzione ufficiale della seconda unità della centrale nucleare di Bushehr è stata avviata dal Vice Presidente dell'Iran, dal capo dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran Ali Akbar Salehi e dal primo vicedirettore generale della società statale Rosatom Alexander Lokshin.

La costruzione della centrale nucleare di Bushehr è considerata il più grande progetto congiunto russo-iraniano. Nel novembre 2014, la Russia e l'Iran hanno firmato un contratto per la costruzione della seconda e terza unità di potenza (reattori) della centrale nucleare di Bushehr (progetto Bushehr-2) con un contratto “chiavi in ​​mano”. La cerimonia per il lancio del progetto Bushehr-2 si è svolta il 10 settembre 2016. I reattori russi VVER-1000, che soddisfano i più elevati requisiti di sicurezza, opereranno nei blocchi 2 e 3. La capacità totale delle due nuove unità è di 2,1GW. L'attuazione del progetto Bushehr-2 dovrebbe durare 10 anni.

Lo ha riferito l'agenzia iraniana Mehr.

La prima unità della centrale nucleare di Bushehr con un reattore VVER-1000 è stata collegata al sistema di alimentazione nazionale iraniano nel settembre 2011. Nell'aprile 2016, il reattore è stato definitivamente avviato sancendo il completamento ufficiale del suo progetto di costruzione. Allo stesso tempo, la Rosatom (Agenzia dell'energia atomica russa), come parte dei suoi obblighi, continua a manutenere l'unità e fornire combustibile nucleare.

Durante il funzionamento, l'unità n. 1 della centrale nucleare di Bushehr ha prodotto diverse decine di miliardi di chilowattora di elettricità per il sistema energetico dell'Iran e ha permesso all'Iran di impedire il rilascio di diverse decine di milioni di tonnellate di gas serra.

La centrale nucleare di Bushehr è una struttura unica, che non ha analoghi al mondo. La costruzione di questa prima centrale nucleare in Medio Oriente fu avviata nel 1974 dalla società tedesca Kraftwerk Union AG (Siemens / KWU). Nel 1980 il governo tedesco si unì alle sanzioni statunitensi imposte all'Iran dopo la rivoluzione islamica del 1979 e la costruzione fu interrotta.

La Russia è stata l'unica che ha accettato di aiutare l'Iran a completare la centrale nucleare di Bushehr. Nell'agosto 1992, i governi di entrambi i paesi firmarono un accordo sulla costruzione di questa centrale nucleare e nel gennaio 1995 fu firmato un contratto per completare la costruzione della prima centrale elettrica dell’impianto. In condizioni climatiche difficili, gli specialisti russi sono riusciti a "adattare" le apparecchiature domestiche alla costruzione realizzata secondo il progetto tedesco, e, inoltre, ad adattare circa 12 mila tonnellate di apparecchiature tedesche.