Guerre commerciali: Cina e USA si danno una tregua, prezzo dell’oro cala

Il prezzo dell'oro è sceso a $30 l'oncia, essendosi ridotto dell'1,5% giovedì, e lo stesso hanno fatto i titoli del Tesoro degli Stati Uniti rispetto all’estate, anche se questi, insieme all’oro, hanno fornito protezione economica nell'ultimo anno.

Questa riduzione secondo vari esperti è sempre legata alla labile tregua nella guerra commerciale USA-Cina.

Fino a ora le obbligazioni sovrane hanno continuato ad affondare in tutto il mondo, con lo stock globale di rendimenti sotto lo zero che è precipitato a circa $ 12,5 trilioni.

I tassi sui titoli decennali francesi e belgi decennali sono tornati al di sopra dello 0% per la prima volta in mesi, mentre l'equivalente tedesco è salito di 10 punti base pur rimanendo negativo.

Nella regione dell'Asia-Pacifico, lo yen giapponese, che viene spesso utilizzato durante le recessioni come valuta di rifugio, si è indebolito al di sotto di 109 yen rispetto al dollaro, mentre il rendimento obbligazionario di riferimento del paese è pronto per il suo più grande aumento settimanale in diversi anni.

"Si è costituto un ampio stock di posizione lunga in metalli preziosi, trainato soprattutto dai flussi degli ETF", ha dichiarato Naufal Sanaullah, capo macro stratega di EIA All Weather Alpha Partners, aggiungendo rendimenti reali in calo al Federal Open Market Committee ( FOMC) in una intervista con Bloomberg, ma "hanno visto un inversione".

“Ora i metalli stanno superando importanti livelli tecnici. Quindi crediamo che i metalli preziosi vedranno ulteriori cali a venire ”, ha osservato lo stratega finanziario.

“La corsa all’oro”

Nel frattempo, la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo ha scoperto che la guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina ha paralizzato entrambi i paesi con conseguente aumento dei prezzi per i consumatori e spingendo i paesi di tutto il mondo a fare scorta di lingotti d'oro.

La corsa all'oro scatenata dalle tensioni globali ha consentito di recente alla Russia di entrare nei primi cinque detentori d'oro globali ottenendo il 4° posto, con gli Stati Uniti al primo posto con circa 8.130 tonnellate e la Germania al secondo con 3.370 tonnellate.

Il possibile accordo commerciale USA-Cina

Per il momento, gli Stati Uniti e la Cina si stanno preparando a firmare il cosiddetto mini-accordo commerciale di Fase Uno annunciato da Trump a ottobre.

Secondo le recenti voci Pechino sta facendo pressioni sulla Casa Bianca affinché annulli il prossimo round di dazi commerciali, previsto per dicembre, incluse le precedenti tariffe commerciali imposte a settembre.

Pechino si aspetta inoltre che venga ritirata la tariffa del 25%, o almeno dimezzata, sul valore aggiuntivo di $250 miliardi di beni cinesi, sebbene l'accordo di Fase 1 non includa questo passaggio al momento attuale.