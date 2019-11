Risparmio bolletta da record: come i fisici russi aiuteranno a economizzare $3 miliardi all'anno

Gli scienziati della National Research Nuclear University (MEPhI), insieme ai colleghi del Kazakistan e degli USA, hanno trovato un modo originale per ridurre le perdite di elettricità sulle linee elettriche.

I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Journal of Physics D: Applied Physics.

Secondo gli esperti, oggi la principale perdita di elettricità sulle linee elettriche è dovuta alla scarica effetto corona: una scarica indipendente di elettrodi con una significativa curvatura della superficie nell'aria in campi fortemente disomogenei (principalmente con clima umido). Queste perdite secondo le stime sono enormi, fino a $3 miliardi all'anno. Questo problema è noto dall'invenzione delle linee elettriche, ma non è stato ancora completamente risolto.

"Siamo stati in grado di ridurre le perdite sulle scariche effetto corona dal 20% al 40% applicando un rivestimento di un nanocomposto poroso idrofilo contenente nanoparticelle di carbonio su fili di alluminio. Il metodo di ossidazione del microplasma, che si distingue per la sua semplicità e producibilità, ci ha aiutato", ha detto dei responsabili della ricerca a Sputnik, il professore del MEPhI Zinetula Insepov.

Secondo gli autori, il loro lavoro produrrà un risparmio significativo quando si utilizzano linee ad alta tensione esistenti con una durata compresa tra 20 e 40 anni senza sostituire i cavi. La semplicità della tecnologia di rivestimento anti-corona ne consentirà l'uso in molte aree dell'ingegneria elettrica, dove è necessario ridurre le perdite corona dell'elettricità.

In futuro, gli scienziati hanno in programma di ampliare il campo di applicazione dello studio e introdurre lo sviluppo sia sulle linee elettriche esistenti sia nelle aziende che producono cavi elettrici per linee elettriche.