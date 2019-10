Gli Stati Uniti impongono sanzioni a 28 organizzazioni cinesi 'per motivi umanitari’

Un documento del Dipartimento del Commercio USA mette nero su bianco i nominativi delle organizzazioni pubbliche e private, nonchè delle aziende cinesi finite nella propria black list. A lasciare perplessità sono le motivazioni ufficiali.

"Queste 28 organizzazioni sono state identificate dal Governo degli Stati Uniti come impegnate in attività contrarie agli interessi della politica estera degli Stati Uniti", afferma il testo. "Queste organizzazioni sono coinvolte nella violazione dei diritti umani che la Cina conduce contro uiguri, kazaki e altri membri della minoranza musulmana nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur. (XUAR). Tutte le organizzazioni hanno sede in Cina. "

Le restrizioni si applicheranno all'esportazione dei prodotti delle aziende coinvolte ed ogni tipo di collaborazione con le stesse.

Lo XUAR si trova nella Cina nord-occidentale ed è abitato da una delle più grandi minoranze nazionali del Paese, gli uiguri, la maggior parte dei quali sono musulmani. Secondo i dati ufficiali di Pechino, ci sarebbero gruppi separatisti associati alla clandestinità terrorista internazionale. Alla fine del 2018, il Governo cinese ha confermato che nello Xinjiang esistono centri di istruzione e formazione dove vengono addestrati volontari influenzati da idee estremiste ed integraliste.

Come la gestione di questo tipo di affari interni possa comportare sanzioni ad aziende come ad esempio la Dahua Technology che si occupa di tecnologia per la videosorveglianza ed ha sede a Hangzhou (oltre 3mila chiometri dallo XUAR), oppure la Megvii Technology, società di Pechino che produce software di riconoscimento delle immagini e apprendimento profondo, questo non è noto.