UE perde causa fiscale contro Starbucks, ma vince su Fiat

In una decisione separata, tuttavia, lo stesso tribunale ha affermato che la Fiat deve pagare all'incirca lo stesso importo al Lussemburgo, confermando un verdetto UE simile dal 2015.

La decisione separata sarà seguita da vicino da Apple, che è stata condannata a rimborsare all'Irlanda 13 miliardi di euro nel 2016 in una causa di successo che si sta facendo strada anche attraverso i tribunali dell'UE.

Queste cause possono ora essere impugnate presso la più alta corte dell'UE, la Corte di giustizia europea.

"Il tribunale annulla la decisione della commissione in merito alla misura di aiuto attuata dai Paesi Bassi a favore di Starbucks", afferma la nota.

"La commissione non è stata in grado di dimostrare l'esistenza di un vantaggio a favore di Starbucks", ha aggiunto.

I casi del 2015 sono stati i primi a emergere dal giro di vite di Margrethe Vestager, commissario Ue alla Concorrenza, contro gli Stati membri che avevano siglato accordi fiscali con le multinazionali.

Nelle sue sentenze fondamentali, Vestager ha affermato che le autorità olandesi devono recuperare le tasse non pagate da Starbucks perché ha autorizzato illegalmente un elaborato regime fiscale che consentiva alla multinazionale di spostare le entrate all'estero.

"Sono lieto che il caso della Commissione europea su Starbucks contro i Paesi Bassi in materia di aiuti di Stato sia stato chiarito", ha dichiarato in una nota il segretario di Stato olandese per la finanza Menno Snel.

"Questa decisione dimostra che le autorità fiscali olandesi hanno trattato Starbucks come qualsiasi altra società e non meglio o in maniera diversa", ha aggiunto.

I casi Starbucks e Fiat non hanno tutta questa risonanza rispetto alla causa fiscale nel 2016 che ha obbligato Apple a pagare in Irlanda 13 miliardi di euro.

Quella causa, anche opera di Vestager, ha attirato l'attenzione globale, aiutandola a diventare il funzionario di più alto profilo dell'UE.

Nella nuova commissione, è stata promossa vicepresidente esecutivo e diventerà effettivamente lo “zar europeo” di regolamentazione della tecnologia, pur mantenendo il suo potente portafoglio anti-trust.

I paradisi fiscali europei delle multinazionali

Stati membri dell'UE come Belgio, Irlanda, Lussemburgo e Paesi Bassi hanno attratto multinazionali per molti anni offrendo accordi fiscali estremamente favorevoli per generare posti di lavoro e investimenti.

La questione è diventata nota dopo lo scoppio nel 2014 dello scandalo LuxLeaks che rivelò che il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, offrì alle società accordi fiscali favorevoli mentre era primo ministro del Lussemburgo.

Tra le multinazionali coinvolte ci sono Amazon ed Engie, mentre sono sotto indagini McDonald's, Ikea e Nike.