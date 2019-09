La Viking Sun costruita da Fincantieri parte per la crociera più lunga del mondo

La nave Viking Sun, costruita in Italia, è partita per la crociera più lunga del mondo. Salpata ieri da Londra, nei prossimi 8 mesi di navigazione toccherà 51 paesi e 111 porti e percorrerà in totale 55.700 miglia nautiche.

La nave da crociera di stazza lorda pari a 47.800 tonnellate con 930 passeggeri e 465 membri dell’equipaggio a bordo è salpata da Londra ed ha già raggiunto la città portuaria inglese di Dover, la prima fermata di un viaggio che durerà 245 giorni.

Nei prossimi otto mesi, la Viking Sun visiterà sei continenti e oltre 50 paesi, tra cui Canada, Stati Uniti, Brasile, Perù, Australia, Nuova Zelanda, India, Terra del Fuoco in Argentina, Polinesia francese, Caraibi e i paesi dell’Oceania. La crociera più lunga del mondo attraccherà anche in Italia ,facendo tappa in Sardegna, a Cagliari.

© Vessel Finder/Screenshot La posizione della nave Viking Sun il 2 settembre

La nave Viking Sun è stata costruita in Italia dall’azienda Fincantieri. La nave da crociera è stato consegnato alla Viking Ocean Cruises presso lo stabilimento di Ancona a settembre 2017. La Viking Sun, come altre unità Viking Ocean Cruises, è stata costruita “secondo le più recenti normative in tema di navigazione e fornite dei più moderni sistemi di sicurezza”, come osserva la Fincantieri sul suo sito web.

Il prezzo del biglietto più economico era di 67.000 sterline (75.000 euro) ed il più costoso di 194.000 sterline (219.000 euro) a persona. Allo stesso tempo tra i passeggeri della nave ci sono 54 persone che cercano di portare i loro nomi nel Guinness dei primati, trascorrendo otto mesi a bordo e passando 55.700 miglia marittime (103.000 chilometri). Il termine del viaggio della Viking Sun è previsto per il 2 maggio del 2020 a Londra.

“Il nostro giro del mondo è l'itinerario più esteso disponibile, quasi il doppio della lunghezza dei nostri precedenti itinerari di crociera. Sono lieto di offrire un'esperienza così unica ai nostri ospiti”, ha detto Torstein Hagen, il presidente della compagnia Viking Ocean Cruises, a cui appartiene la nave a nove ponti con una lunghezza di 228 metri.

