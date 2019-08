Italiano il nuovo software per la trasparenza di Instagram

Ogni mese più di 1 miliardo di account Instagram sono attivi in tutto il mondo, l’80% di essi segue almeno un profilo business; 500 milioni di utenti passano approssimativamente 25 minuti del loro tempo su Instagram, il social che permette la più grande esposizione mediatica globale.

La stessa politica italiana e internazionale ormai si alimenta sui social e l’attualità passa attraverso bot, like e algoritmi, tanto da diventare centro dell’informazione.

Ma come non farsi ingannare tra campagne, fake e influencer?

È italiana e under 35 la start up che ha scelto il 12 settembre 2019 come data ufficiale per il lancio della propria rivoluzione Instagram. L'occassione è data dalla presentazione di Virality Powerboard, il nuovo software regolato da algoritmi gestiti da intelligenza artificiale dediti ad ottimizzare e semplificare l’utilizzo del social in maniera etica, per analisi di contenuti e audience con l'obiettivo di allontanare fake e falsi profili, trovare, gestire e verificare influencer.

Il progetto, grazie anche alla mediazione della piattaforma di innovazione Gellify, è già approdato sui banchi degli investitori della Silicon Valley, pronti ad accogliere Virality già nel primo semestre del 2020.

Virality Powerboard nasce da una sfida, ma allo stesso tempo da un'esigenza crescente di questo mercato: guidare chi lavora su Instagram (aziende e influencer) ad un utilizzo più trasparente e consapevole del mezzo.