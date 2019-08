Crescita economica: ferma l'Italia, giù la Germania

Economia italiana ferma, crescita zero nel secondo trimestre. Male pure la Germania, con la caduta dell'export che spinge in negativo il Pil.

Crescita del Pil pari a zero tra aprile e giugno, per l'Italia. Una situazione in peggioramento sia rispetto al primo trimestre del 2019 che rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2018. A riferirlo è l'OCSE che boccia l'economia italiana, fanalino di coda dei paesi del G7.

Secondo i dati rilevati dall'organismo internazionale, relativi ai paesi membri, quella italiana è la peggiore performance tra i Paesi del G7, molto inferiore alla media Ocse e a quella europea.

Male anche l'economia tedesca, in sofferenza per il calo delle importazioni che trascina giù il PIL. Crescita negativa per la locomotiva d'Europa, quindi che perde lo 0,1% nel secondo trimestre, rispetto ad inizio anno. Nel primo trimestre, infatti, il PIL cresceva debolmente dello 0,4%. Se il dato negativo venisse confermato nel prossimo trimestre, la Germania entrerebbe tecnicamente in recessione.