Lo yacht più grande del mondo varato in Romania – Video

Il REV Ocean è stato messo in acqua per la prima volta ieri al cantiere navale Vard, nei pressi della località rumenadi Tulcea, riferisce il sito del progetto. La lunghezza dello REV Ocean ammonta a 182,88 metri, il che lo rende lo yacht più grande del mondo.

Lo stabilimento Vard di Tulcea è una filiale del gruppo italiano Fincantieri. Dal 7 settembre 2018, come riportato dal sito web dell’azienda italiana, la Fincantieri possiede il 94,22% del capitale di VARD e ne consolida integralmente i risultati. In Romania oltre a un cantiere a Tulcea esiste anche uno stabilimeto di Vard a Braila, situato sul Danubio.

REV Ocean è un progetto del miliardario Kjell Inge Rokke, il secondo nella lista degli uomini d'affari più ricchi della Norvegia. Nel rating quest'anno, Forbes ha stimato la sua fortuna in 4,3 miliardi di dollari. Rokke si è "fatto da sé", passando da un comune pescatore al proprietario di un'attività di pesca e perforazione.

Dal 2013 lo yacht più grande al mondo era lo Azzam, un panfilo dello sceicco emiratino Khalifa bin Zayed Al Nahyan, lungo 179,83 metri. Dopo il completamento della costruzione, REV Ocean diventerà lo yacht più grande del mondo non solo in termini di lunghezza, ma anche per la stazza. Secondo il sito web del progetto, infatti, ammonterà a 17.440 tonnellate. Ora la leadership per la stazza appartiene allo yacht Dilbar del miliardario russo Alisher Usmanov.

“Questo progetto è stato praticamente il frutto dell'ingegno del proprietario. Mi ha chiamato per raccontarmi di un progetto che sarebbe stato una nave diversa da qualsiasi altra al mondo, uno yacht con uno scopo, con uno scopo mobile. Tutta l'idea è una specie di vetrina delle attrezzature marittime più all'avanguardia e penso che sarà la nave da ricerca meglio attrezzata in mare. Probabilmente è il progetto più importante su cui avremo mai la possibilità di lavorare”, ha condiviso le sue emozioni il designer Espen Oeino.

Nel mese di luglio il Sailing Yacht A del magnate russo Andrey Melnichenko, lungo 142,8 metri, è apparso vicino all’Isola d’Elba.