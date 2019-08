Сontrazione economia tedesca: Germania verso la recessione?

Il prodotto interno lordo (PIL) è stato dello 0,1% inferiore tra aprile e giugno rispetto ai tre mesi precedenti, ha affermato l'autorità federale di statistica Destatis con i dati ufficiali preliminari di mercoledì. Le cifre erano in linea con le previsioni degli analisti intervistati da Factset.

La contrazione indica che la Germania, ex-allieva modello, è ora in ritardo rispetto alle altre maggiori economie della zona euro, dopo che il secondo trimestre ha visto una crescita zero per l’Italia e la Francia crescere dello 0,2 per cento.

Dato che i dati recenti e gli indicatori come sondaggi sulle imprese, sugli investitori e sulla fiducia dei consumatori si sono erosi nelle ultime settimane e mesi, gli economisti hanno avvertito che la centrale elettrica dell'Europa potrebbe subire un calo della produzione e persino una recessione nei due trimestri successivi di contrazione.

Destatis ha affermato che l'aumento della spesa delle famiglie e dello stato e l'aumento degli investimenti hanno contribuito a sostenere l'economia domestica.

Ma "gli sviluppi del commercio estero hanno frenato la crescita economica, poiché le esportazioni sono diminuite più drasticamente delle importazioni rispetto al trimestre precedente", hanno aggiunto gli statistici.

L’economia tedesca nella guerra commerciale USA

Le massicce industrie orientate all'esportazione come l'industria automobilistica, quella dei macchinari industriali e chimica hanno sofferto in Germania poiché il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ampliato lo scontro commerciale con la Cina e ha minacciato di aprire un nuovo fronte contro l'Unione europea.

"Con l'escalation dei conflitti commerciali degli Stati Uniti, il sempre più probabile caos (della) Brexit e l'economia mondiale più debole, la tempesta perfetta si è scatenata dall'estate dello scorso anno", ha dichiarato Klaus Borger, economista della banca di investimenti pubblici KfW .

"La porta, ad almeno a una recessione tecnica, è spalancata", ha aggiunto Borger.