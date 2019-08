Trump minaccia di ritirare gli USA dall'OMC

"Ce ne andremo se dovremo", ha detto Trump durante una manifestazione a Pittsburgh, "ci stanno fregando da anni e non succederà più".

Trump ha affermato che gli Stati Uniti non hanno bisogno dell'OMC se l'organizzazione non riesce ad affrontare le lacune nel sistema che favoriscono determinate nazioni.

"Considerano alcuni paesi come la Cina, l'India, molti paesi - li abbiamo visti crescere, sono nazioni in crescita. [...] Beh, sono cresciuti e hanno avuto enormi vantaggi. Non lasceremo che ciò accada più", ha detto.

Trump ha ripetutamente ribadito le sue critiche all'OMC, sostenendo che gli Stati Uniti sono svantaggiati come membri del blocco globale. Il presidente degli Stati Uniti ha anche ripetutamente definito l'OMC una "catastrofe" e un "disastro" per gli Stati Uniti.

Trump ha recentemente incaricato il rappresentante commerciale statunitense Robert Lighthizer di garantire cambiamenti nel gruppo che impedirebbe ai paesi in via di sviluppo di utilizzare le lacune normative.

Il memorandum sui paesi in via di sviluppo

La Casa Bianca ha sottolineato in un memorandum che la Cina e molti altri paesi continuano a definirsi paesi in via di sviluppo "consentendo loro di godere dei benefici che derivano da tale status e di cercare impegni più deboli di quelli assunti da altri membri dell'OMC".

Poco dopo l'emissione del memorandum, Trump ha dichiarato in una dichiarazione che l'OMC è "malfunzionante" in quanto dei paesi ricchi possono dichiarare di essere paesi in via di sviluppo e ricevono un trattamento speciale per evitare di rispettare le regole dell'OMC.

Il memorandum sottolinea che sette delle dieci economie più ricche del mondo, misurate dal PIL pro capite su una base del potere d'acquisto, attualmente rivendicano lo status di paese in via di sviluppo: Brunei, Hong Kong, Kuwait, Macao, Qatar, Singapore ed Emirati Arabi Uniti.

La Cina, la seconda economia più grande del mondo, è stata identificata dagli Stati Uniti come il principale violatore delle normative dell'OMC. Da quando ha aderito all'OMC, la Cina ha insistito sul fatto che si tratta di un paese in via di sviluppo, secondo il memorandum.

La riforma dell’OMC

Le Discussioni sulla riforma dell'OMC sono in corso da anni e i 164 Stati membri dell'organizzazione non hanno ancora raggiunto un consenso. Sono divisi in due campi, con un gruppo di stati - compresa la Russia - che sostengono l'ulteriore sviluppo dell'organizzazione e un altro che chiede lo sviluppo di un nuovo formato per il blocco.