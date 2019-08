Leonardo rafforza la posizione nel mercato sudamericano

La società italiana Leonardo ha annunciato contratti da 5 elicotteri Vip per 30 milioni di euro durante l'esposizione aerospaziale di Labace in Brasile.

Durante l'esposizione aerospaziale di Labace in Brasile, la più importante della regione dedicata al segmento del trasporto "executive", l'azienda italiana ha fatto sapere di aver ottenuto nuovi ordini per cinque elicotteri, per un valore complessivo di circa 30 milioni di euro.

In particolare, gli ordini riguardano 3 elicotteri leggeri bimotore AW109 Trekker, un AW109 GrandNew e un elicottero intermedio leggero AW169.

Leonardo è già ben radicata nel mercato brasiliano e dell'America Latina nel suo complesso, dove già vanta una solida presenza dei propri prodotti, con una flotta di oltre 170 elicotteri in Brasile e più di 220 in tutto il Sud America.

L'azienda è strutturata in 5 divisioni operative: Elicotteri, Velivoli, Aerostrutture, Elettronica e Sistemi per la Sicurezza e le Informazioni.

Leonardo è la 13esima più grande impresa di difesa del mondo ed è la terza più grande in Europa con entrate dal settore difesa che rappresentano il 68% del proprio fatturato.