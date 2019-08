Anche Giappone e Corea del Sud sull’orlo di una nuova guerra commerciale?

La Corea del Sud oggi ha relegato il Giappone tra i partner commerciali non più privilegiati in risposta ad una mossa identica presa in precedenza dal Giappone stesso. Il Presidente Moon Jae-in ha definito le misure più recenti di Tokyo "molto gravi", accusando il Paese nipponico di voler dare il via ad una guerra commerciale tra i due vicini e alleati degli Stati Uniti.

In un incontro ufficiale il Presidente sudcoreano Moon ha affermato:

“Dato che abbiamo sofferto molto sotto il passato imperialismo giapponese, non possiamo che prendere la sua attuale rappresaglia economica come una questione molto grave".

Ed è da queste parole che forse si può ricostruire l’intera vicenda e l’origine dell’attuale tensione. Tutto pare sia iniziato quando una serie di sentenze della Corte sudcoreana aveva ordinato alle aziende giapponesi di pagare alla Corea del Sud i risarcimenti per i lavori forzati e i crimini commessi durante la Seconda Guerra Mondiale durante l’occupazione della Penisola.

Il Giappone aveva successivamente implementato diverse misure capaci di danneggiare l'economia della Corea del Sud e l’aveva rimossa dal suo elenco di nazioni commerciali preferite imponendo inoltree limitazioni all'esportazione di materiali semiconduttori. Le esportazioni dei titani della tecnologia sudcoreana come lane avevano subito risentito ed un balzo deiè stato subito registrato con preoccupanti implicazioni che potrebbero presto notarsi a livello globale sui prezzi finali al consumatore in ogni parte del mondo.

La mossa era stata giustificata dal Giappone come necessaria per motivi di sicurezza nazionale ma i sudcoreani, come si evince dalla dichiarazione del Presidente, la mettono in diretta correlazione con la decisione della Corte sudcoreana volta a definire l’antica disputa risalente al secolo scorso.

La controversia sta sollevando altresì preoccupazioni tra gli alleati sulle potenziali implicazioni per la coordinazione e cooperazione in materia di sicurezza militare di fronte ai test missilistici della Corea del Nord e sulla tenuta dell'intero quadrante geopolitico orientale nonché sul possibile grave impatto che una vera e propria guerra commerciale potrebbe avere sulla catena commerciale globale nel settore tecnologico.