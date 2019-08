La ricchezza delle 25 famiglie più benestanti del mondo cresce ancora, +24% in un anno

La famiglia americana Walton, proprietaria della più grande catena di supermercati del mondo Walmart, occupa il primo posto nella lista con una fortuna combinata di 191 miliardi di dollari Usa. I Walton sono diventati più ricchi di 39 miliardi di dollari nell'ultimo anno solare, incassando praticamente 70 mila dollari al minuto.

La seconda posizione della classifica di Bloomberg con 127 miliardi di dollari (più 37 miliardi di dollari) è occupata dalla famiglia Mars, i proprietari della produzione delle barrette al cioccolato Mars. Sono saliti di un posto nella classifica, sorpassando i fratelli David e Charles Koch, che gestiscono la compagnia petrolchimica Koch Industries ed hanno a disposizione un patrimonio di 125 miliardi di dollari (più 26 miliardi di dollari rispetto all’anno scorso).

Tra le famiglie più ricche c’è anche quella dei Ferrero al venticinquesimo posto. Michele Ferrero ha creato una società globale di pasticceria al cioccolato, partendo dal comune di Alba di Cuneo, in Piemonte. Suo figlio Giovanni ha preso la guida esclusiva dell'azienda di famiglia dopo che suo fratello Pietro è morto in un incidente in bicicletta nel 2011. Ferrero ha acquisito l'attività di caramelle negli Stati Uniti di Nestlé per $ 2,8 miliardi nel 2018. La famiglia Ferrero possiede una fortuna di 30 miliardi di dollari e ha guadagnato in un anno circa 3 miliardi di dollari.

Altre posizioni della classifica sono occupate dalle famiglie provenienti da Stati Uniti, Canada, Germania, Francia, Gran Bretagna, Svizzera, Indonesia, Hong Kong, Tailandia.