Crisi di governo, Piazza Affari in rosso, spread vola

Milano perde -2.41% e trascina Francoforte e Londra che aveva aperto positivamente. Giù il DAX a -1.01%, che in apertura perdeva solo mezzo punto, giù Londra che aveva aperto bene ma adesso cede lo -0.43%.

Lo spread Btp-Bund, che sfiora i 240 punti base, trascina nel baratro le banche, su cui grava l'aumento del volume degli interessi sui titoli di stato. Unicredit perde -5.57%, male pure Unibanca, che cede -5.92, e Banco Bpm a cui spetta la performance peggiore, -7.02%.

A pesare sui mercati è l'incertezza politica, che mette a rischio la sicurezza i conti, dinnanzi alle imminenti scadenze economiche e finanziarie del governo. A ottobre si dovrà decidere una manovra finanziaria che contiene importanti riforme fiscali, come il cuneo e la flat tax, e che soprattutto dovrà scongiurare l'aumento automatico di tre punti IVA, trovando le coperture e concordando con Bruxelles un nuovo livello del deficit per il 2020, rispetto a quello previsto nell'ultimo documento di economia e finanza.

Ripresa economica a rischio

Una manovra da 35 miliardi di euro, che avrebbe dovuto rilanciare l'economia con le riforme fiscali e avrebbe dovuto provare a disinnescare le clausole dell'aumento IVA (che ammontano nel 2020 a 23,1 miliardi di euro), adesso rischia di sovrapporsi alla crisi di governo e alle elezioni anticipate.

Una spada di Damocle per il paese, già fanalino di coda in Europa per una crescita prossima allo zero, e che potrebbe avvitarsi a causa dell'aumento dello spread e del "verdetto" delle agenzie di rating. Proprio oggi sono attese le valutazioni di Ficht, che aveva lasciato un outlook negativo e mantenuto una tripla B.