Accordo UE-USA sulla carne, la bistecca americana presto sulla nostra tavola

Trump vince la battaglia sulla carne con l'Unione Europea. Sarà più semplice per gli Usa esportare carne in Europa. Permetterà agli allevatori statunitensi una quota garantita di mercato europeo.

Trump definisce la firma di ieri un accordo rivoluzionario e canta vittoria. "Abbiamo negoziato per un certo periodo, pensavamo che i nostri allevatori non fossero trattati nel modo corretto. E' una vittoria strepitosa per i nostri allevatori e per i consumatori europei, la carne americana è considerata la migliore del mondo".

L'accordo prevede l'aumento delle quote di carne statunitense che entreranno in Europa. Il valore delle esportazioni di carne statunitense crescerà di 270 milioni di dollari l'anno, quando l'intesa sarà pienamente adottata. Secondo gli accordi di principio non potrà essere esportata carne trattata con ormoni, ma solo carne di prima qualità. Adesso toccherà all'UE approvare il patto.

Con questo accordo gli USA si confermeranno come il maggiore esportatore di carne in Europa, detenendo l'80% delle quote importate nel continente, dalle 35 alle 35 mila tonnellate importate nel continente. Al momento ne detengono solo il 30%, mentre il resto è ripartito fra Argentina, Uruguay e Australia.

L'accordo arriva in un momento particolarmente difficile per il mercato della carne. Il prezzo della carcasse nel 2019 è diminuito di -3,5%, mentre dell'animale vivo subisce una flessione del -12%. In questo contesto, un aumento dell'offerta derivante dall'apertura dei mercati, non sembra essere una buona notizia per gli allevatori italiani