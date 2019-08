Mercato auto: boom dell'usato

Nel primo semestre del 2019, secondo i dati riportati dall’Osservatorio Autoscout24, si registra un incremento dell'1% della vendita di auto usate. Un aumento correlato all'andamento negativo del mercato della auto nuove, registrato nello stesso periodo, che soffre una contrazione del -3.5%. Un fenomeno in controtendenza rispetto agli altri paesi europei, in cui invece il mercato delle auto usate sta subendo una flessione, anche consistente, come in Belgio, che chiude i primi sei mesi del 2019 con una variazione negativa del -8%, o anche l’Austria (-1%), la Germania (-1%) e l’Olanda (-0,1%).

Gli italiani continuano a preferire il diesel. Sei italiani su dieci di dirigono verso il gasolio, che sicuramente offre maggiori vantaggi in termini economici e di durata del motore, nonostante le performance inferiori rispetto alla classica alimentazione a benzina.

Le varie restrizioni, così come il piano di eliminare progressivamente il diesel dalla circolazione, per sostituirlo con motori più ecologici, non frenano la domanda. Così, nei primi sei mesi del 2019 si mantiene sostanzialmente invariata la percentuale la domanda di usato diesel, il 59,3% rispetto al 61% del 2018.

L'auto più richiesta è la classica Volkswagen Golf, l'età media della vettura è 8 anni, mentre i prezzi sul mercato si mantengono di gran lunga inferiori rispetto alla media europea. In Italia il prezzo medio di mercato è pari a 13.530, un dato nettamente inferiore rispetto a paesi come Francia (22.160 euro), Germania (17.860 euro), Austria (17.330 euro), Spagna (17.160 euro), Belgio (15.960 euro) e Olanda (15.230 euro).

Il prezzo varia dipendentemente dalla collocazione geografica. Tra le più care troviamo Trieste, Milano, Perugia e Bologna, mentre tra le più economiche, Catanzaro e Genova. I prezzi aumentano se la scelta è green, se si preferisce un motore elettrico o ibrido (sino a 26.570 euro). In questo caso l'auto più richiesta è la Toyota Auris.

“Dall’analisi dell’Osservatorio di AutoScout24 un dato emerge chiaramente: in Italia, rispetto ad altri Paesi europei, l’usato rappresenta la soluzione preferita, soprattutto per i vantaggi economici che questa scelta comporta", afferma Sergio Lanfranchi, Centro Studi AutoScout24.

"Le ricerche ci dicono che molti utenti continuano a credere nel diesel, soprattutto in quello pulito e moderno, in linea con l’attuale normativa vigente. Il cambiamento verso le motorizzazioni elettriche ed elettrificate avverrà in un orizzonte temporale più lungo, anche se la coscienza green emerge sempre più chiaramente”, conclude Lanfranchi.