Confindustria: in Italia rallenta la crescita del PIL nel 2019

Il Centro studi di Confindustria ha comunicato che la dinamica dell’industria negli ultimi due mesi è scarsa e che la domanda interna fa fatica a rinvigorirsi, in particolar modo nel settore degli investimenti finanziari. La domanda estera invece risente fortemente di un contesto internazionale in rallentamento, in particolar modo in Europa. Tutti fattori che influiranno sulla bassa crescita del PIL italiano.

In particolare il Centro studi cita le preoccupazioni legate all’economia tedesca che sta vedendo un indebolimento graduale ma stabile con i mesi estivi che dovrebbero rivelarsi anche più deboli.

Infatti, secondo Confindustria, l’indice di fiducia delle imprese in Germania continua a “diminuire per il quarto mese di fila a luglio, scendendo al minimo da sette anni”.

📊 Produzione industriale altalenante negli ultimi due mesi e sostanzialmente piatta nel trimestre in corso: incide negativamente il rallentamento economico dell'Euroarea e in particolare del manifatturiero tedesco



L'indagine rapida del Centro Studi ⬇ https://t.co/XVej39SD4o — Confindustria (@Confindustria) July 29, 2019

​Si teme una possibile recessione dell’economia tedesca che potrebbe gravemente affliggere quella italiana a causa delle strette relazioni tra i due settori manifatturieri, in particolare nell’automotive.

L’indagine del Centro Studi conclude affermando che “per l'intero 2019 difficilmente si potrà andare oltre una crescita dello 0,1% (del PIL) sul 2018.

La diminuzione della produzione industriale in Italia

Il Centro studi di Confindustria ha rilevato una “diminuzione della produzione industriale dello 0,6% nei mesi tra giugno e luglio, e un incremento dello 0,3 su maggio”. In generale nel secondo trimestre del 2019 “l’attività diminuisce dello 0,6% e sul primo e nel terzo trimestre l'acquisito è di -0,1%”.

A.N.