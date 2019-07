Commercio, Boris Johnson sceglie la Cina?

Wang Yiwei, esperto dell'Istituto di relazioni internazionali presso l'Università popolare cinese, ha rilasciato un'intervista a Sputnik. L’esperto ha commentato l'affermazione di Boris Johnson secondo cui il suo governo sarebbe molto "pro-cinese" e sosterrebbe gli investitori cinesi nel Regno Unito.

Il giorno prima della nomina a primo ministro Boris Johnson in un'intervista con il canale televisivo di Hong Kong Phoenix TV, ha affermato di essere entusiasta dell'iniziativa "Via della seta" e di seguire con interesse gli sforzi del presidente cinese Xi Jinping nella realizzazione di questo progetto.

Boris Johnson ha promesso di mantenere il Regno Unito "l'economia più aperta in Europa" per gli investimenti cinesi. Ha sottolineato che la Gran Bretagna è stata la prima nazione occidentale a unirsi alla banca di investimento infrastrutturale a guida asiatica in Cina, una mossa che ha fatto arrabbiare il suo principale alleato, gli Stati Uniti.

Il nuovo primo ministro britannico riuscirà a rafforzare l'era d'oro nelle relazioni con la Cina, nonostante le aspre polemiche su Hong Kong e le interferenze degli Stati Uniti? Rispondendo a questa domanda, l'esperto Wang Ywei, in particolare, ha osservato:

“L'idea di un'era d'oro è stata avanzata da David Cameron. Teresa May era impegnata con l’uscita del Regno Unito dall'UE. Boris Johnson ha toccato il tema del rinnovamento dell’era d'oro al fine di ridurre al minimo le perdite sul mercato dall'uscita dall'UE. Il Regno Unito dovrebbe rafforzare i suoi legami con i principali mercati: Stati Uniti e Cina. L'industria cinese aperta dei servizi finanziari è particolarmente vantaggiosa per il Regno Unito. Recentemente è stato lanciato ufficialmente il cross-trading sulle borse di Shanghai e Londra, che corrisponde anche alle attuali esigenze oggettive del Regno Unito. Ciò influenzerà non solo il suo settore finanziario, ma anche il suo intero sviluppo. Pertanto, credo che in futuro non dovrebbero esserci seri problemi nello sviluppo delle relazioni sino-britanniche e la questione di Hong Kong non dovrebbe avere troppa influenza sulle relazioni tra Cina e Regno Unito. Nel frattempo, bisogna ammettere che dopo il ritiro del Regno Unito dall'UE le sue relazioni con gli Stati Uniti diventeranno ancora più strette, e inoltre gli Stati Uniti aumenteranno la loro influenza sulla Gran Bretagna.

Wang Yiwei ha anche osservato che in Cina sono seri riguardo al ruolo del Regno Unito. Innanzitutto, bisognerà ottenere risultati nella governance globale. Molti paesi lungo la via della seta fanno parte del Commonwealth britannico. In secondo luogo, il Regno Unito ha il diritto di voto in molte sedi, come le istituzioni finanziarie internazionali. Pertanto, in Cina, ovviamente, sperano che il Regno Unito sarà in grado di sfruttare la possibilità di "cinture e modi" ed eliminare le interferenze esterne al fine di creare una vera "era d'oro" nei rapporti con la Cina".

Il Regno Unito ha bisogno di investimenti cinesi, ma c'è un grave problema, ha dichiarato Kira Godovanyuk, esperta presso l'Istituto d'Europa dell’Accademia russa delle scienze in un'intervista a Sputnik:

“Il Regno Unito ha bisogno di investimenti, soprattutto alla luce dell'uscita dall'UE. Tutto dipende dal fatto che l'uscita sarà senza transazione, il che significa che il Regno Unito sarà in grado di condurre una politica commerciale estera indipendente. In questo senso, la Cina per il Regno Unito è il primo partner economico e commerciale dopo aver lasciato l'UE. Questo è naturale, ma c'è un problema serio - il fattore Stati Uniti. La Gran Bretagna è un partner speciale degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno esercitato una crescente pressione su tutti i loro alleati nella questione cinese. Questo, naturalmente, è percepito particolarmente dal Regno Unito, come un partner speciale vincolato anche da un accordo nella sfera di interazione tra i servizi speciali. Washington ha già avvertito che se a Huawei fosse consentito creare reti mobili di quinta generazione, potrebbero esserci delle conseguenze. Sono associati a una riduzione dell'interazione di servizi speciali, all'adeguamento dello scambio di dati di intelligence. Per la Gran Bretagna, ovviamente, questo sarà un duro colpo, perché tutta la sua sfera intelligence è integrata nell'interazione con gli Stati Uniti. Questo è in realtà un singolo monolite, quindi sarà una storia molto dolorosa. "

Il nuovo governo britannico sarà capace di prendere una decisione indipendente sull'ammissione di Huawei nel mercato britannico? Questa domanda potrebbe rivelarsi una delle prime e persino scandalose che l'amministrazione Boris Johnson dovrà affrontare in un futuro molto prossimo. Il 22 luglio il governo britannico ha rinviato la decisione sul grado di ammissione della società cinese al mercato britannico. Il ritardo è comprensibile: il cambio di governo. Oggi, le società britanniche di telecomunicazioni, in particolare Vodafone e BT, hanno già lanciato servizi 5G utilizzando alcune apparecchiature Huawei in parti non essenziali delle loro reti dove non vi è alcuna minaccia alla sicurezza nazionale.