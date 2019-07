Teheran: un boomerang contro il dollaro le sanzioni Usa contro nostro petrolio

L'Iran troverà soluzioni alternative per proseguire le forniture del suo petrolio nel mercato mondiale, gli Stati Uniti fanno troppo affidamento al potere del dollaro. Questa dichiarazione è stata data dal ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif in un'intervista concessa oggi alla Cnn.

Al capo della diplomazia iraniana è stato chiesto cosa avrebbe fatto Teheran, in considerazione del fatto che gli Stati Uniti, mediante le sanzioni, sono in grado di azzerare le esportazioni del petrolio iraniano.

"Suscita rammarico per l'Iran e la comunità internazionale come gli Stati Uniti possano esortare i principali attori globali a giocare con le regole americane contro il diritto internazionale e a scapito dei propri interessi", ha osservato Zarif.

"Continueremo a vendere il nostro petrolio, i volumi di produzione sono diminuiti, ma troveremo dei modi per normalizzare la situazione: come vedete da noi il mercato valutario si è stabilizzato dopo un anno di fluttuazioni, la situazione sta migliorando", ha detto il ministro. Ha promesso che l'Iran continuerà a superare qualsiasi difficoltà "saggiamente e mantenendo il senso di autostima".